Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 14:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии раскрыта преступная группа, организовавшая производство и сбыт «паленой» водки. Против четверых членов сообщества и еще ряда неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о незаконных обороте алкогольной продукции и использовании чужого товарного знака, совершенных организованной группой, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Базировались злоумышленники в частных домовладениях в городе Карачаевске и ауле Сары-Тюз. Здесь было изъято почти три тысячи бутылок с готовой к продаже алкогольной продукцией, разлитой в тару с этикетками известных марок. Кроме того, было обнаружено 2,810 тонны спирта. Общая стоимость фальсификата превышает 1 млн рублей.

В настоящее время устанавливаются остальные члены преступной группы и факты их незаконной деятельности.