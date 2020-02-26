Ижевск, , 14:50 — REGNUM Одного из пострадавших при выбросе аммиачной селитры на Ижевском механическом заводе после оказания амбулаторной медицинской помощи отпустили на дальнейшее лечение домой. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

В настоящее время остаются в Первой республиканской клинической больнице двое женщин 41 и 43 лет, обеим поставлен диагноз «химический ожог 1−3 степени». Состояние пациенток оценивается как удовлетворительное, пострадавшие получают необходимое плановое лечение.

На месте происшествия в настоящее время работают специалисты Роспотребнадзора, которые проводят лабораторные исследования атмосферного воздуха. Также обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ижевском механическом заводе 26 февраля произошел выброс 10 литров аммиачной селитры. В результате инцидента пострадали трое человек, которые госпитализированы с ожогами средней степени тяжести в Республиканскую клиническую больницу. Руководство завода проводит внутреннее расследование.

Ранее МЧС Удмуртии призвало жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с инцидентом. Угрозы для жизни населения и персонала предприятия нет.

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