Киев, , 14:47 — REGNUM В Киеве медработники вышли на улицу с требованием не закрывать больницы под предлогом «оптимизации», сообщило 26 февраля издание Strana.ua.

Протестующие собрались в центре Киева, а затем направились к зданию правительства Украины.

Один из участников акции заявил, что на Украине могут закрыть все противотуберкулёзные диспансеры, а обслуживание их пациентов передать семейным врачам.

«Семейные врачи уже заявляют, что если в доме будет такой больной туберкулёзом, то они просто не пойдут по вызову», — рассказал врач.

Напомним, с 1 апреля 2020 года на Украине начинается второй этап медицинской реформы. В рамках этой реформы могут быть закрыты психбольницы и противотуберкулёзные диспансеры, а их пациенты — оказаться на улице.