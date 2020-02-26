Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончался один из четверых пешеходов, сбитых автомобилем 25 февраля на Дунайском проспекте во Фрунзенском районе города. Трое пострадавших, в том числе двое детей, остаются в больницах. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, после столкновения автомобилей Mazda и ВАЗ последний врезался в толпу людей на тротуаре, сбив четверых человек.

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Сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили детали ДТП. Как установлено, 25 февраля в 16:00 у дома 33 по Дунайскому проспекту автомобиль Mazda 3 под управлением 18-летнего молодого человека, поворачивая налево, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21 093 под управлением 21-летнего мужчины. После этого ВАЗ вылетел на тротуар, где сбил пешеходов и осветительный столб.

73-летний мужчина, который был в тяжелом состоянии госпитализирован, позднее скончался в больнице. Школьницы 13 и 14 лет (обе в состоянии средней степени тяжести) и 31-летняя женщина (в удовлетворительном состоянии) были госпитализированы.

«В отношении водителя Mazda ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД). Он будет допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — заявили в Главке МВД.

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