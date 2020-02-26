Цхинвал, , 15:26 — REGNUM Комиссия по мемориализации геноцида осетин 1920 года, возглавляемая президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, установила дату Дня памяти жертв геноцида осетинского народа. Об этом 26 февраля сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, на заседании комиссии единогласно было принято решение провозгласить Днем памяти — 20 июня 1920 года, когда были расстреляны 13 осетинских коммунаров. Бибилов распорядился подготовить соответствующий указ.

Расстрел 13-и осетинских коммунаров-большевиков был произведен после захвата грузинскими меньшевиками Цхинвала. Среди расстрелянных был 16-летний подросток. Эта дата в Осетии ежегодно отмечается в Южной Осетии траурным митингом.

Напомним, в Южной Осетии 2020 год объявлен «Годом памяти» в связи «со столетней годовщиной геноцида осетин, осуществленного в 1920 году Грузинской Демократической Республикой».