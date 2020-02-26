Москва, , 14:43 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил исключить пропаганду алкоголя.

«Мы давно должны были полностью исключить любую явную или скрытую пропаганду алкоголя. Говорить публично или петь о выпивке должно быть абсолютно неприличным», — полагает Жириновский.

Он также отметил снижение потребления алкоголя среди молодежи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вместе с тем России почти в два раза увеличилось число граждан, страдающих циррозом печени. Такие данные приведены о отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в научном журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology

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