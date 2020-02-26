Ижевск, , 14:39 — REGNUM В Удмуртии уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю с 17 по 23 февраля увеличился на 3,4% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за медпомощью в республике обратились 18 272 человека, включая 12 094 детей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Только в Ижевске эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 12,4%, заболели 8 672 человека, в том числе 5 490 детей.

С начала эпидсезона исследованы мазки от 1 487 больных респираторными инфекциями, выявлено по результатам лабораторных исследований 272 случая гриппа.

Превышение сезонных уровней заболеваемости наблюдается в Граховском, Воткинском и Кезском районах, а также в Можге, Сарапуле и Глазове.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Удмуртии был ниже эпидпорога на 10,2%. В то же время превышение эпидпорога заболеваемости наблюдается в Граховском, Дебесском, Кезском районах, в также в Сарапуле, Ижевске и Воткинске. В течение прошлой недели в регионе на карантин были полностью закрыты 7 школ и 9 детских садов, а также «Дебесский политехникум».