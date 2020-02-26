Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM Три муниципалитета Свердловской области претендуют на получение звания Города трудовой доблести. Об этом заявил и. о. главы региона Сергей Бидонько, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил чиновник на пресс-конференции, в области сконцентрировались на трёх городах — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Данные муниципалитеты, считает Бидонько, «не вызывают вообще никаких с точки зрения значимости вопросов». Документы готовят еще и в других городах, но раздаваться звание будет не всем, чтобы не обесценить его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге подготовили пакет документов для подачи заявки. Но сначала нужно дождаться, пока закон не будет окончательно принят и подписан президентом.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбургу хотят присвоить звание Города трудовой славы