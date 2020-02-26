Афины , , 14:43 — REGNUM В Греции выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом 26 февраля сообщает издание Efsyn со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Сотириса Циодраса.

Сообщается, что коронавирус был обнаружен у 38-летней женщины в Салониках. Она недавно вернулась из поездки в северную Италию.

На данный момент устанавливаются все те, кто контактировал с заболевшей.

Ранее стало известно, что правительство Греции приняло меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. В частности, всем больницам было поручено быть в полной готовности и в случае необходимости оказать всю необходимую помощь.

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