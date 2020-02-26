Ставрополь, , 14:43 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации ввели власти Нефтекумского городского округа и Буденновского района Ставропольского края, где 25 февраля сильный ветер повредил десятки жилых домов и социальных учреждений, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе МЧС России по региону. Таким образом, режим ЧС действует на трех территориях края, ранее он был введен в Советском городском округе.

Напомним, накануне на Ставрополье было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильным западным ветром, порывы которого достигали 30 метров в секунду. По последним данным, стихия повредила кровлю на 174 зданиях, предварительный ущерб оценивается в 60 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за штормового ветра на Ставрополье вчера пострадали три человека — двое жителей Пятигорска и один житель Буденновска. Им была оказана медицинская помощь, их жизни уже ничто не угрожает.

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