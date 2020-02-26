Москва, , 14:32 — REGNUM Количество осадков, выпавших в Москве в феврале 2020 года, может быть выше нормы. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

Отмечается, что за первые 25 дней месяца в Москве выпало 33,4 мм осадков, или 93% от нормы. Однако в четверг 27 февраля ожидаются обильные осадки (снег, мокрый снег и дождь), поэтому среднемесячное значение может оказаться выше нормы. При этом снега в феврале в Москве было очень мало, максимальная высота снежного покрова составила одиннадцать сантиметров (в начале месяца), а 26 февраля показатель составил три сантиметра. Синоптики отметили, что похожая картина была в Москве только в 2014 году, когда высота снежного покрова в конце февраля составила один сантиметр, однако в том году выпало всего 56% от месячной нормы осадков. В феврале 2020 года наиболее частым видом осадков стал дождь, а не снег, так как температура воздуха была крайне высокой для этого месяца.

Всего за зимний период 2019—2020 годов выпадет около 90% от нормы сезона. Этой зимой осадки в Москве выпадали чаще всего в виде мокрого снега, иногда в виде дождя, реже снега. Если снег выпадал, то из-за плюсовой температуры воздуха быстро таял.

Синоптики добавили, что «март в Москве никак не обойдется без снега. Пусть даже кратковременного».

Напомним, 27 и 28 февраля в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности в связи с обильными осадками.

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