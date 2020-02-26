Белгород, , 14:27 — REGNUM Реформу общественного транспорта Белгородской агломерации защитил в Министерстве транспорта РФ вице-губернатор, начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев. Об этом он написал 26 февраля на своей странице в социальной сети.

Регионы представляют свои проекты для получения федеральной субсидии на покупку новых автобусов. По словам Евгения Глаголева, конкуренция жесточайшая. Заявки поданы от 60 субъектов России, при этом одобрение получат только пять регионов.

Экспертная комиссия Минтранса выдаст заключение по проектам в марте 2020 года.