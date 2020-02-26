Загреб, , 14:31 — REGNUM Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Хорватии подтвердил министр здравоохранения страны. В свою очередь, премьер-министр страны Андрей Пленкович призвал граждан страны не поддаваться панике, не ходить в крупные торговые центры и другие места массового скопления людей, сообщает агентство HINA.

Накануне стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Хорватии. Им стал молодой человек, который недавно был в Милане. Вторым стал его брат, который также недавно ездил на матч в Милан. У девушки, которая также была с ними, результаты тестов были отрицательными.

Заразившийся коронавирусом молодой человек работал в энергетической компании Хорватии HEP Group.

Напомним, в Италии, по последним данным, зараженными коронавирусом оказались 370 человек. За сутки выявлено 47 новых случаев заражения. От коронавируса в Италии умерли 12 человек.

Читайте также: В Австрии предполагают смерть итальянской туристки от коронавируса