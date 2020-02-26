Саратов, , 14:23 — REGNUM Детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя взяла под личный контроль ситуацию с двоими задержанными подростками, которые готовили массовое убийство. Планируется выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

«Ситуация на моем личном контроле, создается рабочая группа, — сказала уполномоченный по правам ребёнка ТАСС.

Загородняя добавила, что намерена погрузиться в тему, а также изучить проблемы информационной безопасности и деструктивных групп в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, двое подростков были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища. Там они хранили обрез ружья в тайнике. Они признались, что планировали совершить нападение на школу в мае 2020 года, а интерес к подобным атакам у них возник в 2019 году. По словам одного из задержанных, планировалось лишить жизни около 40 человек.

«Месть», — заявил один из задержанных, отвечая на вопрос о мотивах планируемого нападения в ходе допроса. За что намеревались мстить подростки, они не уточнили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»).

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