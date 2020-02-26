Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Есть несколько причин роста числа ДТП с участием такси, и слишком длинные рабочие смены водителей — лишь одна из них, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 февраля, член совета петербургского отделения Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов, комментируя высказывания президента России.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на заседании коллегии МВД Владимир Путин попросил сотрудников министерства обратить особое внимание на значительный рост числа ДТП с участием такси.

«Самая очевидная проблема, конечно, состоит в том, что водители такси не соблюдают нормы труда и отдыха. Потому что если они будут работать ровно столько, сколько предусмотрено этими нормами, то они не заработают у своих агрегаторов вообще ничего.

Но если и другие аспекты проблемы. Во-первых, раньше значительная часть такси работала в «чёрном» секторе. Такой таксист попадал в ДТП, но никто не знал, что он таксист. Теперь же плоды усилий МВД по легализации этой сферы портят им их собственную статистику.

Кроме того, многие граждане других государств, которые раньше были водителями маршруток, стали теперь водителями такси. Закон запрещает и то и другое, но в случае с такси меньше контроля. А это, как мы знаем из показателей аварийности маршруток, не самые лучшие водители», — отметил Александр Холодов.