Вашингтон, 26 февраля 2020, 14:07 — REGNUM Американский предприниматель Роберт Айгер ушёл с поста генерального директора компании Disney. Об этом 25 февраля сообщило издание Variety.
На посту гендиректора его заменит Боб Чапек. Сообщается, что он проработал в Disney больше 27 лет.
Напомним, Роберт Айгер возглавил Disney в 2005 году. За годы своего правления он заключил многие наиболее успешные сделки компании: например, он руководил покупкой Pixar, Marvel и Lucasfilm.
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