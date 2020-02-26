Ставрополь, , 14:40 — REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил провести широкие общественные слушания по поводу строительства новой дорожной развязки в краевом центре. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 февраля в пресс-службе главы региона по итогам его рабочей поездки по столице субъекта.

Напомним, проект строительства многоуровневой дорожной развязки на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина вызвал в городе общественный резонанс. Горожане, не довольные этим проектом, даже создали онлайн-петицию и собирают подписи против строительства. В частности, инициаторы кампании уверены, что новая эстакада не только не решит в этом районе проблему транспортного коллапса, но и может причинить вред нескольким историческим и экологическим точкам города, в том числе Ботаническому саду.

«Дорожная развязка здесь очень нужна. Она позволит разгрузить движение в городе. Но любые проектные решения должны приниматься с учетом мнения людей, которые должны знать, каким именно будет этот объект, как он будет расположен», — сказал Владимиров в ходе осмотра места предполагаемого строительства.

Губернатор отметил, что в случае положительного решения о реализации проекта на время работ движение на этом участке не должно быть остановлено. Он также подчеркнул, что проектное решение будущей развязки в любом случае не затронет территорию местного Ботанического сада.

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