Токио, , 14:03 — REGNUM Компания Platinum Games работает над новой игрой про супергероя. Об этом 25 февраля сообщил портал Gematsu.

Проект с рабочим названием Project G.G. станет третьей частью «супергеройской трилогии» геймдизайнера Хидэки Камии: первой игрой была Viewtiful Joe, а второй The Wonderful 101. Сообщается, что в новом продукте студии геймеры будут управлять мальчиком, который умеет превращаться в гиганта.

Напомним, Platinum Games — это японская студия, занимающаяся разработкой и изданием видеоигр (чаще всего в жанре экшен). Их наиболее популярными проектами являются Bayonetta, Astral Chain и NieR: Automata.

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