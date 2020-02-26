Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Тактическая ролевая игра Dota Underlords вышла из «раннего доступа» Steam. Об этом сообщалось 25 февраля на официальной странице проекта в сервисе.

Одновременно с полноценным релизом в игре стартовал первый сезон под названием «Городской рейд». В нём геймеров ожидает сюжетная кампания о борьбе четырёх криминальных лордов за господство над районами города.

Напомним, Dota Underlords — это многопользовательский спин-офф популярной киберспортивной дисциплины Dota 2. В нём игроки собирают команду из могущественных бойцов и выставляют её на аналог шахматного поля, чтобы сразиться с командой соперника.

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