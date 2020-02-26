Токио, , 13:49 — REGNUM Ролевой экшен Code Vein получил второе масштабное дополнение под названием Frozen Empress. Релизный трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован 25 февраля на YouTube-канале компании Bandai Namco.

Frozen Empress добавит в игру нового босса, оружие и костюмы для протагонистов. Дополнение уже доступно на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, Code Vein — это ролевой экшен от японской компании Bandai Namco. Его релиз состоялся в сентябре 2019 года.

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