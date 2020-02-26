Бразилиа, , 13:48 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-2019 был зарегистрирован в Бразилии. Об этом 26 февраля передает телеканал Euronews со ссылкой на министерство здравоохранения Бразилии.

Заболевшим оказался 61-летний мужчина, проживающий в Сан-Паулу. Он дважды проходил тесты на коронавирус, которые показали положительный результат. Мужчина был в рабочей поездке в итальянском регионе Ломбардии с 9 по 21 февраля.

В настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Он был изолирован от членов семьи.

Напомним, накануне 34 жителя Бразилии покинули военную базу в Анаполисе, где они находились на карантине после возвращения из китайского города Ухань.

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