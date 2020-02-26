Москва, , 13:43 — REGNUM Обратить особое внимание на количество дорожно-транспортных происшествий с участием такси попросил президент России Владимир Путин 26 февраля на расширенном заседании коллегии МВД.

По его словам, количество ДТП по вине водителей такси увеличилось в полтора раза за год. Вместе с тем за последние восемь лет смертность на дорогах сократилась более чем на треть.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Москве проходит расширенное заседание коллегии МВД с участие Владимира Путина. На мероприятии подводят итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год.

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