Ростов-на-Дону, , 13:42 — REGNUM В Азове Ростовской области частично восстановили газоснабжение в пострадавшем от взрыва доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 26 февраля.

«Восстановлено газоснабжение в десяти квартирах подъезда №3, где без газоснабжения пока остаются три квартиры. Повторный пуск газа планируется осуществить 26 февраля после реконструкции внутриквартирного газопровода и замены приборов учёта газа», — уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 3,4 млн рублей выделено из бюджета Ростовской области для помощи пострадавшим от взрыва бытового газа азовчанам. По мнению донского губернатора Василий Голубева, трагедии можно было избежать. Хлопку предшествовала утечка голубого топлива. В результате двое жильцов погибли, ещё один человек пострадал. По факту ЧП в Азове возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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