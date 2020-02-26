Оттава, , 13:41 — REGNUM Директор разработки Rainbow Six Siege Лерой Атанассофф хочет, чтобы игра через некоторое время стала бесплатной. Об этом 25 февраля сообщил портал PCGamer.

Тем не менее, разработчик отметил, что финальное решение «неизбежно останется за компанией» (Ubisoft). Для того, чтобы сделать игру бесплатной, придётся переделать ряд механик и функций.

Напомним, Rainbow Six Siege — это многопользовательский тактический шутер от компании Ubisoft. Релиз состоялся в 2015 году.

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