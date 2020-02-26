Иваново, , 13:41 — REGNUM Новую общеобразовательную школу на 550 мест планируется построить в городе Кохма Ивановской области, современная школа появится в рамках нацпроекта «Образование». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области, нормативный акт о финансировании работ подписал 26 февраля губернатор Станислав Воскресенский.

Строительство школы в Кохме начнётся в 2021 году, на эти цели выделено 413,3 млн рублей. На 2020 год запланировано начало строительства двух школ в Иваново. Также 26 февраля подписано постановление о завершении строительства детского сада «Теремок», также в Кохме. Данный детсад относится к проблемным объектам, и на его завершение выделено 55,4 млн рублей.

На заседании правительства 26 февраля был представлен проект постановления о выделении из областного бюджета дополнительно 51,9 млн рублей на завершение строительства детского сада на 120 мест в деревне Беляницы. Также проектом документа планируется выделить средства на создание дополнительных мест в детсадах, также в Иванове и в Кохме.