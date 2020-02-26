Найроби, , 13:47 — REGNUM Сенатор из Кении был арестован по подозрению в распространении ненавистнических высказываний и разжигании «межэтнической розни» в телевизионном интервью. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, Ледаму Олекину, сенатор от племени нарок, был доставлен в офис Национальной комиссии по сплочению и интеграции для допроса.

Этот орган имеет право преследовать любого, кто обвиняется в поощрении дискриминации или насилия в отношении какой-либо этнической, расовой или религиозной группы в Кении.

Критики правительства утверждают, что комиссия не обладает авторитетом и до сих пор не смогла способствовать тому, чтобы политики воздержались от спорных комментариев.

В телевизионном интервью Олекина настаивал на возвращении земель некоторым общинам в регионах, оккупированных этнической группой масаи.

Он также высказался против кандидатов от других общин, баллотирующихся на политические должности в регионах, где преобладают масаи.

Со своей стороны, Олекина заявил, что он говорил от имени своего народа, который на протяжении многих лет угнетали «привилегированные» кенийцы, а их земли захватывали «неприкасаемые» политики. Однако критики политика указали на конституцию Кении, которая позволяет гражданам страны жить, работать и иметь собственность в любой части страны.

Некоторые эксперты предупреждают, что комментарии сенатора могут вызвать межэтнический конфликт.