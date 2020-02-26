Махачкала, , 14:02 — REGNUM Четыре партии зараженных помидоров из Азербайджана общим весом 67,2 тонны задержали в Дагестане. Опасные томаты были обнаружены на одном из складов временного хранения, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора.

Овощи были запрещены к ввозу в Россию из-за обнаружения в них опасного карантинного объекта — южноамериканской томатной моли. При повреждении плодов личинками этой моли теряются их товарные и качественные показатели. Грузы возвращены обратно в Азербайджан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Дагестане была задержана крупная партия помидоров из Ирана — более 19 тонн. В них специалисты также обнаружили томатную моль.