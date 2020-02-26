Тбилиси, , 13:53 — REGNUM В рейтинге немецкого либерального фонда Фридриха Науманна «барометр свободы» Грузия поднялась на одну позицию, заняв 27-е место из 45-и стран.

«В Грузии медиа свободна, население может получить многообразную информацию и ознакомиться с разнообразными мнениями. Однако, медиа разделена по политическим соображениям. Факты насилия или запугивания журналистов редки, однако, они часто прибегают к самоцензуре из-за политического давления», — говорится на сайте Freedom Barometer.

По общему рейтингу, который кроме свободы слова включает в себя политические и экономические свободы, а также верховенство права, по итогам 2019 года Грузия улучшила показатели на 4,95 баллов, что и позволило ей подняться на ступень вверх.

Первые три места в рейтинге занимают Швейцария, Финляндия и Ирландия.

Как сообщало ИА REGNUM, с января текущего года официальные лица США и европейских стран стали выражать беспокойство в отношении внутренней политики Грузии. Тбилиси обвиняют в отступлении от курса демократии и свободы.