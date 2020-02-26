Оренбург, , 13:35 — REGNUM В Оренбурге долгострой, который находится практически на центральной площади, не успеют ликвидировать до Дня Победы. От долгостроя останется еще два этажа. Об этом заявил глава города Владимир Ильиных, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Состояние долгостроя в начале января 2020 года © Наталья Хомутова

Ко Дню Победы планируют убрать со стройплощадки башенные краны и сдвинуть забор. На освободившемся месте установят новые трибуны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальное здание начали строить в 1974 году. В 2005 году демонтировали четыре этажа, оставив 12. С приходом к власти в регионе Дениса Паслера работы по ликвидации долгостроя активизировались. Он назвал такие площадки позором и подчеркнул, что от них необходимо избавиться.

Подготовительные работы стартовали 6 августа. Первоначально обещали демонтировать здание до 1 ноября.

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