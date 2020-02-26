Луганск, 26 февраля 2020, 13:34 — REGNUM Сотрудник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Антон Григоров приговорён к 12 годам тюрьмы, сообщила 26 февраля пресс-служба Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.
Суд установил, что Григоров был завербован украинскими спецслужбами при пересечении пункта пропуска в районе населённого пункта Станица Луганская.
В МГБ напомнили, что своевременное сообщение о вербовке иностранными спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СБУ завербовали психически нездорового человека и использовали его для сбора информации.
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