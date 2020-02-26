Луганск, , 13:34 — REGNUM Сотрудник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Антон Григоров приговорён к 12 годам тюрьмы, сообщила 26 февраля пресс-служба Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

Суд установил, что Григоров был завербован украинскими спецслужбами при пересечении пункта пропуска в районе населённого пункта Станица Луганская.

«По заданию украинской разведки он занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну. Посредством установленного канала связи осуществлял передачу данных, собранных в отношении военнослужащих ЛНР, а также иной информации политического и социально-экономического плана», — сказано в сообщении.

В МГБ напомнили, что своевременное сообщение о вербовке иностранными спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СБУ завербовали психически нездорового человека и использовали его для сбора информации.

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