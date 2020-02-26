Иваново, , 13:26 — REGNUM Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области постепенно снижается, но всё ещё остаётся высоким. По информации территориального управления Роспотребнадзора на 25 февраля, за последнюю неделю эпидпорог остаётся превышенным на 48,2%. Причем превышение фиксируется во всех возрастных группах.

За минувшую неделю к медикам в регионе обратились 11 тыс. 654 человек (12 тыс. 576 — неделей ранее). В Иванове за последнюю неделю зарегистрировано 5 тыс. 244 случая ОРВИ, эпидпорог превышен на 16,02%. Хотя за неделю заболеваемость снизилась на 11,2%, остаются закрытыми школы в Иваново, а также в Вичуге, Приволжске и Ивановском районе.

У заболевших в регионе медики выявляли антигены вирусов не гриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, риновирус), а также антигены вируса гриппозной этиологии (грипп В) и антиген вируса гриппа А (H1N1 — 2009).