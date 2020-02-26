Самара, , 13:36 — REGNUM Память фронтовиков — героев Советского Союза увековечили в Самаре. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самаре торжественно открыли три мемориальные доски в честь участников Великой Отечественной войны.

Одну мемориальную доску посвятили земляку герою Советского Союза Константину Константиновичу Рыкову. Ее установили на фасаде здания на улице Садовой, 245.

Отмечается, что в далеком 1941 году Константин Рыков испытывал серийный штурмовик Ил-2. Всего в годы войны он испытал для фронта более двух тысяч боевых самолетов, тем самым внес свой неоценимый вклад в Победу над фашистами.

Мемориальные доски также были установлены командиру отделения гвардейского стрелкового полка Виктору Павловичу Синельникову на улице Ерошевского, 70 и командиру воздушно-десантной дивизии Ивану Никитичу Коневу на улице Самарской, 270.

Читайте ранее в этом сюжете: И. о. губернатора Свердловской области поддержал строительство Музея тыла