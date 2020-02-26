Москва, , 13:32 — REGNUM Технология распознавания почерка во время проведения Единого госэкзамена в 2020 году должна быть задействована в штатном режиме. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев 26 февраля на пресс-конференции, посвященной старту кампаний ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году.

Он пояснил, что в 2019 году программы искусственного интеллекта, связанные с распознаванием почерков, были апробированы, а в этом году они вводятся в штатный режим. Такая технология позволит исключить написание теста другим человеком.

Также разработан поведенческий анализ действий экзаменуемых с использованием нейросети, однако эту технологию пока нельзя ввести в штатном режиме из-за отсутствия нормативно-правовой базы. Её применят в режиме апробации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года бывший глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал о возможном расширении в регионах РФ эксперимента с системой распознавания лиц во время сдачи ЕГЭ.

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