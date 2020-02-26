Махачкала, , 13:33 — REGNUM Государственные сертификаты на жилье в 2020 году в Дагестане получат 38 семей. Общая сумма субсидий составит более 110 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ республики.

Сертификаты выделят по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». По ней в Дагестане в этом году будут обеспечены жильем две категории граждан. Для вынужденных переселенцев предназначено 37 сертификатов, для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, — один сертификат.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году по данной госпрограмме дагестанским семьям было выдано 27 сертификатов на общую сумму 79,8 млн рублей. Их, за исключением одного, вручили вынужденным переселенцам.