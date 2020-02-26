Москва, , 13:31 — REGNUM В четверг и пятницу 27 и 28 февраля в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с 9:00 27 февраля до 21:00 28 февраля. Ожидается снегопад и дождь, существует риск обледенения дорог.

«Погода потенциально опасна», — сказали в Гидрометцентре.

Напомним также, что в среду 26 февраля в Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с. Следует обходить шаткие конструкции, не парковать автомобиль вблизи рекламных щитов и деревьев. Предупреждение действует до 18:00.

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