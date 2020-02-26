Ростов-на-Дону, , 13:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону в 2019 году уровень преступности вырос на 6,7% по сравнению с показателем предшествующего года. Об этом сообщил начальник городского управления МВД России Владимир Савчук.

Число уголовно наказуемых деяний возросло за счёт увеличения «краж с банковских карт и интернет-мошенничества». Кроме того, на треть возросло количество учащихся, совершивших преступные деяния.

ИА REGNUM напоминает, что в целом по Ростовской области в 2019 году было зарегистрировано на 10% больше преступлений, чем в 2018 году. На 11,4% увеличилось количество злодеяний, совершённых подростками.

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