Черкесск, , 13:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесском колледже индустрии питания, туризма и сервиса дан старт региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia — 2020). В борьбу за звание лучшего в профессии борются 95 конкурсантов, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

Среди них студенты университетов и колледжей, молодые профессионалы в разных сферах. Они будут соревноваться по 12 компетенциям. Свой профессионализм будут доказывать повара и парикмахеры, кондитеры, электрики и сварщики, технологи моды и учителя, представители других профессий.

Чемпионат пройдет с 24 февраля по 4 марта. Оценивать мастерство конкурсантов будут ветераны производства, мастера обучения, наставники.