Нур-Султан, , 13:12 — REGNUM Депутат Мажилиса (парламента) Казахстана Владислав Косарев обратился к Генеральному прокурору и председателю агентства по противодействию коррупции с просьбой разобраться, куда делись деньги, выделенные на расселение жителей села Калачи и поселка Косогорский Есильского района Акмолинской области, сообщает 26 февраля издание Zakon.kz.

Депутат напомнил, что в 2013 году были выделены средства на переселение жителей в связи со странным заболеванием сонливостью. По его словам, местные жители настаивают на проведении расследования, которое определит финансовые потоки на строительства жилья.

Напомним, в марте 2013 года жители села Калачи стали обращаться за медицинской помощью с жалобами на сонливость, потерю памяти и галлюцинации. Местные жители и приезжие могли спать по несколько суток.

Специалисты и ученые так и не смогли установить причину массового заболевания. С января 2016 года новых случаев не зарегистрировано. В настоящее время в селе проживает около 30 семей.