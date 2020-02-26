Москва, , 13:04 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает ситуацию вокруг коронавируса спецоперацией.

«Многие СМИ и популярные пользователи соцсетей пишут о «страшном короновирусе». Даже при учете особенностей данной инфекции всё это напоминает глобальную информационно-психологическую спецоперацию, эксплуатирующую страх перед болезнями», — отметил Зюганов.

По мнению коммуниста, Россия поражена действительно опаснейшей болезнью, имя которой — компрадорский капитализм. Эта болезнь, указал парламентарий, «разрушила лучшую в мире советскую медицину, которая уверенно справилась бы с любой эпидемией».