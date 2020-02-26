Артёмовский, Свердловская область, , 13:04 — REGNUM В свердловском Артёмовском санитарок местной больницы переводят в уборщицы. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

Якобы персоналу об изменениях объявило руководство больницы. Оптимизацию планировали провести ещё в 2016 году, но не удалось. В процесс вмешалась прокуратура. А санитарки прошли курс обучения в Екатеринбурге и после этого подтвердили, что не зря относятся к младшему медицинскому персоналу.

В 2018 году коллективу снова объявили о реформах. Людям пришлось согласиться работать на полставки санитарками, а ещё на полставки — уборщицами. И после этого их перевели на оклад уборщицы плюс полставки санитарки. При этом, по словам депутата, за последние полставки платят лишь в случае переработки.

Ионин отметил, что встречался с коллективом больницы. Они ему рассказали, что раньше получали примерно 25 тыс. рублей, а после реформы им вынужденно доплачивают до уровня МРОТ. При этом обязанности остались прежними.

Официальных комментариев пока нет. Ионин собирается направить запрос в прокуратуру.

Отметим, ранее против перевода санитарок в уборщицы выступил лично президент России Владимир Путин.

«Санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу, но начали их переводить в уборщицы. Ну зачем?», — поинтересовался глава государства на заседании Госсовета и отметил, что здесь не может быть никакой экономии.