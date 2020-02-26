Грозный, , 13:01 — REGNUM Власти Чечни организуют предоставление дополнительного образования для 143 женщин, которые в настоящее время находятся в декретном отпуске. Такая мера поддержки матерей с детьми в республике планируется впервые, сообщили 26 февраля в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Благодаря усилиям минтруда республики в рамках нацпроекта «Демография» женщины смогут получить востребованные в регионе специальности. На обучение декретниц направят более 8 млн рублей.

В течение четырех ближайших лет, начиная с 2020 года, власти региона намерены повысить уровень занятости женщин до 68%. Чтобы матери могли спокойно работать, в Чечне до конца 2021 года создадут 100%-ную доступность детских садов для детей до трех лет.