Вильнюс, , 13:01 — REGNUM В Литве к сегодняшнему дню, 26 февраля, анализы на коронавирус провели уже у 43 пациентов с недомоганиями, схожими по признакам с гриппом, но которые посещали места, где зафиксированы вспышки вируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным литовского минздрава, ни в одном случае коронавирус выявлен не был. Результаты одного анализа в настоящий момент ещё ожидают. Все пациенты прибыли из Китая, северной Италии, Южной Кореи или других стран, где зафиксированы вспышки коронавируса.

Напомним, что правительство Литвы рассматривает возможность введения в Литве режима чрезвычайной ситуации из-за проникновения коронавируса в Евросоюз.