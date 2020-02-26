Брянск, , 12:53 — REGNUM 48% от общего количества проведённых лабораторных исследований составляла доля молочного фальсификата в бюджетных учреждениях Брянской области в 2019 году. Кроме того, на брянских производителей жаловались и потребители из других регионов России, сообщили 26 февраля в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В торговой сети специалисты выявили 30% некачественных продуктов молочной группы, а на предприятиях переработки молока этот показатель составил 35%. Субъекты России пожаловались на брянскую молочную продукцию 107 раз. В Россельхознадзоре направляли предостережения о недобросовестных поставщиках не только в бюджетные учреждения, но и в адрес правительства области и региональных органов власти.

Результаты мониторинга качества и безопасности молочной продукции, поставляемой в учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения в 2019 году, основаны на данных ФГИС «Меркурий».