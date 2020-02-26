Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM Еще не построенный памятник-музей труженикам тыла в Екатеринбурге — это исторический комплекс, нужный всей Свердловской области. Об этом заявил и. о. губернатора региона Сергей Бидонько, сообщает ИА REGNUM.

«Этот музей ассоциируется с тем, чем наши города выделялись, а именно с трудовым подвигом», — сказал чиновник.

Бидонько ответил критикам памятника-музея, которые считают, что строить объект не нужно.

«Не в плане кого-то обидеть, скажу. Для этих памятников, мне кажется, важен масштаб. Это должен быть какой-то комплекс, но несколько больше, на мой взгляд, чем памятник, потому что вклад людей значительный», — считает и. о. губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году депутаты гордумы не стали выделять деньги на строительство Музея тыла. 25 февраля 2020 года об объекте вновь напомнили городские чиновники и ветераны, но мнения депутатов пока что разделились.

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