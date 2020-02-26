Париж, , 12:44 — REGNUM В Париже от коронавирусной инфекции Covid-2019 скончался второй человек. Об этом 26 февраля сообщил директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон на брифинге, который транслировал телеканал BFMTV.

Мужчина, который находился в тяжелом состоянии в больнице Питье-Сальпетриер, скончался в ночь со вторника на среду. Кроме того, глава Управления здравоохранения сообщил о двух новых случаях заболевания коронавирусом во Франции.

В Амьене был госпитализирован 55-летний житель Франции с подозрением на коронавирус, еще одним заболевшим оказался 36-летний мужчина, который был в Ломбардии. Он был госпитализирован в Страсбурге.

Напомним, на данный момент во Франции коронавирусом заразились 17 человек.

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