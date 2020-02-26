Москва, , 12:40 — REGNUM Адвокат, специалист по семейному праву, председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко не считает, что одним лишь ужесточением наказания родителей за хамство детей в школе можно решить проблему с участившимися случаями оскорблений и нападений на учителей. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM разработанный Общероссийским профсоюзом образования соответствующий законопроект, она пояснила, что действовать нужно комплексно:

«В наши дни, действительно, вопросы взаимоотношений учителей и учеников становится очень актуальными. Все новые видеозаписи таких конфликтов мы видим практически каждый день. И прежде, чем говорить о штрафах для учеников и их родителей как методе разрешения сложившейся ситуации, хочется выяснить ее первопричину.

Ни для кого не секрет, что нынешнее школьное образование очень сильно отличается от советского. Не только и не столько программой, сколько отношениями ученик — учитель. Если раньше авторитет педагога был незыблем и вызывал глубокое уважение окружающих, то сейчас ситуация изменилась чуть ли не на 180 градусов.

Причин, на мой взгляд, здесь несколько. Сложно назвать главную, поскольку именно их совокупность легла в основу проблемы в целом. С одной стороны, увеличенная нагрузка на педагогов, низкий уровень оплаты труда, непрестижность профессии, наличие большого количества обязанностей и маленького количества прав приводят к тому, что в профессию приходят люди, которые не смогли больше нигде состояться. С другой стороны, современные дети растут в абсолютно другом мире.

Снять видео с агрессивной реакцией учителя, выложить в интернет, получить массу просмотров и лайков, то есть получить так полюбившийся подросткам хайп, для них обыденное дело. Родители не только не наказывают, а поощряют и всячески защищают своих отпрысков, тем самым закрывая глаза на девиантное поведение. Конечно, все это произошло не за один день. Такое мышление формировалось десятилетия. Поэтому и введение штрафов в один день не сможет решить проблему.

Я считаю, что действовать нужно комплексно. В первую очередь повсеместно создавать в школах комиссии по решению конфликтных ситуаций сродни медиации в разрешении семейных споров. Когда стороны садятся за стол переговоров и при помощи компетентного лица ищут выход из спорной ситуации.

Также важно повышать престижность и авторитетность профессии учитель. Здесь тоже требуется комплексный подход. Участие в формировании такого образа должно принять и государство, и общество — повышение уровня оплаты труда, снижение нагрузки, воспитание уважения к учителям у подрастающего поколения, добросовестное и ответственное исполнение должностных обязанностей педагогами. Конечно, потребуется время на получение эффекта от таких мер, но он будет носить положительный и долгосрочный характер».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива серьезно ужесточить ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями, принадлежит Общероссийскому профсоюзу образования. Согласно разработанному законопроекту, в случае, если ребенок оскорбляет педагога, штраф для родителей может составить до пяти тысяч рублей. Если же будет установлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, то наказание предлагается увеличить в шесть раз — с 500 до трех тысяч рублей. Также рекомендовано принять поправки в Уголовный кодекс.