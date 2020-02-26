Москва, , 12:37 — REGNUM Россия дорожит двусторонними партнерскими отношениями с Китаем и ценит их. Об этом сегодня, 26 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Ни о какой дискриминации в отношении граждан КНР в связи с принимаемыми в России мерами по защите от коронавируса не может быть и речи», — подчеркнул Песков.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал публикацию в «Новой газете» о том, что посольство КНР обратилось к мэрии Москвы с просьбой прекратить проверки граждан Китая в столичном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан России (64%) уверены, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься.

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