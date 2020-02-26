Севастополь, , 12:21 — REGNUM ДОКУМЕНТ

ВРИО губернатора Города-Героя Севастополя Развожаеву М.В.

Обращаются к Вам сотрудники детской поликлиники №2, с 01.07.2019 г. влившейся в состав ГБУЗС «Городская больница №5 — ЦОЗМиР».

В нашем учреждении, как и до присоединения, так и в настоящее время работают медицинские работники, выбравшие служение педиатрии, т. е. оказание медицинской помощи детям своей профессией. Это высокопрофессиональные, беззаветно преданные своей профессии люди, «сгорающие» на работе из-за хронической нехватки врачей и медсестер, особенно на первичном уровне — оказании амбулаторно-поликлинической помощи.

В нашей поликлинике работа врачей, медсестер, медрегистраторов, прочего персонала была организована так, что воплощались в жизнь выполнение, утвержденных правительством РФ, государственных программ по улучшению здравоохранения в части информатизации и технического оснащения АРМ, внедрения стандартов «Бережливой поликлиники». Наша поликлиника стала лучшей в городе по всем показателям, а главное — по доступности населения к оказанию медицинской помощи на первичном уровне, о чем свидетельствуют награды и благодарности на самом высоком уровне, а также многочисленные комментарии в соцсетях от родителей маленьких пациентов. Весь персонал работал с двойной, тройной нагрузкой, зная, что этот труд будет вознагражден достойной оплатой. И никогда руководство не обманывало коллектив!

Медики люди одержимые, но далеко не наивные. Когда встал вопрос о присоединении к ГБУЗС «ГБ №5 — ЦОЗМиР», всем стало понятно к чему это приведет. Отстающее по всем показателям учреждение и с пассивным отношением сотрудников к нововведениям в системе здравоохранения «потянет» за собой вниз и успешное, передовое заведение. И опять коллектив детской поликлиники с новыми силами принялся за работу с учетом повышенной нагрузки.

Новый главный врач Большакова Е.С. (назначена в течение суток на должность, даже не И.О. — невиданный случай мгновенно принятого серьезного решения! К слову сказать, не имеющая практического опыта в педиатрии — физиотерапевт?) на первом собрании-представлении любезно уверила заведующих структурными отделениями, что все будет хорошо! Хорошо для кого?

Несмотря на неоднократные обращения, до сих пор не решен вопрос обеспечения транспортом для обслуживания вызовов. Учитывая, что многие врачи пенсионного возраста и им приходится пешком, на общественном или личном транспорте добираться в отдаленные районы в любую погоду.

Первая в 2020 году при новом главном враче Большаковой Е.С. зарплата привела работников нашего учреждения в недоумение — может что-то не доплатили, не успели, не досчитали? Но вот прошло несколько дней — молчание, никто ничего не объясняет — что с зарплатой, на которую рассчитывали люди, отработавшие ничем не хуже, чем в прежние месяцы?

На что расчет? Промолчат — хорошо, выступят — будем отдельно с каждым разбираться! Да, именно так ставится вопрос — недовольны — приезжайте, будем решать индивидуально с каждым! Приехать, поклониться — верните заработанное! Закрыть поликлинику на амбарный замок и поехать всем коллективом с протянутой рукой? И что, каждый месяц ездить и выпрашивать?

Несмотря на личные обращения сотрудников к главному врачу, вопросы недовыплат не решаются. Наоборот, главный врач позволяет себе разговаривать с сотрудниками, на повышенных тонах и в уничижительном тоне, пытаясь указать на нижестоящее положение.

Причем проплатили зарплату, как-то предсказуемо дифференцированно: участковых врачей практически не «обидели», видимо опасаясь, что они откажутся «закрывать» по 2−3 (а иногда и 5!) участков, а это может привести к необратимым последствиям. С врачами-специалистами поступили хуже — заплатили меньше на 5−10 тысяч. Ну, а дальше практически уравняли всех: медицинских сестер, санитарок, прочий персонал, т.к. базовые оклады у этих категорий работников мало отличаются и выплатили по 13−15 тысяч (это вместе с авансом). Так был оценен труд коллектива новым руководителем после новогодних каникул — получите и ни в чем себе не отказывайте! Достойная зарплата для города Федерального значения с ценами далеко не уровня этого статуса! Вроде бы все по закону — не ниже МРОТ, но это же не пособие по безработице! Люди работали и, кстати сказать, с еще большей отдачей, учитывая, что план по всем показателям необходимо было выполнить за «короткий» месяц январь.

Руководитель не считает нужным собрать коллектив и объяснить подчиненным положение дел в учреждении? Что это — временные трудности или постоянное состояние дел?

У главного врача полностью отсутствует понимание механизмов начислений денежных средств в системе ОМС, где деньги зарабатываются помесячно, и вероятно она не знакома с типовым положением об оплате труда.

Пенять на прежнее руководство проще всего — это не я, это до меня.

Наш коллектив с первого дня вхождения в Российскую Федерацию работает в системе ОМС. Да, трудности были, но финансовых проблем такого масштаба не возникало!

Проведенная реорганизация и присоединение убыточных, пришедших с долгами и проблемами подразделений (детских поликлиник ГБ №2 и ГБ№3, ДЦМР), конечно привело к дополнительным затратам и возникновению кредиторской задолженности. Были осуществлены выплаты за стаж, компенсации за отпуска, необходимые выплаты работникам, попавшим под сокращение в результате проведенной реорганизации, текущие ремонты. И все из средств ОМС. Все понятно. Но! Существуют финансовые механизмы, с помощью которых можно было избежать возникшей ситуации в данный момент. Больница зарабатывает на себя ежемесячно выполняя план!

С другой стороны, в Департаменте здравоохранения, проводя реорганизацию, должны были понимать какой масштаб затрат финансовых средств предстоит!

Департамент проводит проверку финансовой деятельности прежнего руководства, но госпоже Большаковой этого показалось мало. В учреждении проводится частный аудит за счет средств больницы, которые могли бы пойти на зарплату сотрудникам!

Как-то данное положение дел в отдельно взятой организации ГБУЗС"ГБ №5-ЦОЗМиР» не вяжется с последними указаниями Президента РФ, обозначенными в послании к Федеральному собранию, как основные — повышениероста благосостояния и уровня доходов граждан, особенно работников бюджетных сфер, каковой является здравоохранение. А как же выполнение Указа Президента по выплате зарплаты медицинским работникам на уровне целевых показателей? Это уже повод для проверки Прокуратуры.

Возникает правомерный вопрос: чего добивается новое руководство ГБУЗС «ГБ №5-ЦОЗМиР» и Департамент здравоохранения? Чтобы терпение людей лопнуло и начались массовые увольнения? Да, возможно участковые врачи и врачи-специалисты массово не уволятся — им не предоставили выбора — теперь в городе одна медицинская организация (умно придумано), где они могли бы трудоустроиться по специальности. Но отказаться от нагрузки, которую они выполняют, вполне могут, заполнив пустоту в своем бюджете работой в частных центрах! А вот средний и прочий персонал, который Большакова считает расходным материалом, подписывая направо и налево заявления на увольнение, при массовом увольнении, тоже нужно кем-то заменить, они тоже профессионалы своего дела, не один год проработавшие в этой сфере. А в слаженном механизме, как известно, при удалении даже одной маленькой детали происходят сбои!

Директора Департамента здравоохранения и Губернаторы города меняются один за другим, а нам здесь жить и работать. Может пора уже навести порядок и назначать на должности людей, действительно умеющих работать и достигающих результатов, признанных коллективом и действительно болеющих за положение дел в нашей медицине?!

Может В.В.Путин не в курсе событий, происходящих в нашем родном городе Федерального (только на бумаге) значения Севастополе?

Ситуация в коллективе крайне накалена. Просим разобраться в сложившейся ситуации!

С уважением, коллектив детской поликлиники №2, обслуживающий детское население самого крупного Гагаринского района города Севастополя.

[Фотодокумент обращения с многочисленными подписями находится в распоряжении редакции]