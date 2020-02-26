Ташкент, , 12:21 — REGNUM Польская компания Renaldas Kulbis Building получала средства на расчетный счет за работу четырех трудовых мигрантов из Узбекистана, но не выплачивала им зарплату с ноября 2019 года. Об этом сообщает издание «Дунё» со ссылкой на посольство республики в Бельгии.

В посольство обратился один из четырех мигрантов, которые работают на бельгийскую строительную компанию Isorecon. Граждане Узбекистана приехали в Польшу в июле 2019 года. Однако после истечения срока действия контракта они переехали в Бельгию при содействии польской компании Renaldas Kulbis Building.

Сотрудник дипломатической миссии провел переговоры с бельгийской компании и выяснил, что средства за работу поступали польской компании, которая не выплатила зарплату гражданам Узбекистана. Отмечается, что с компанией Isorecon достигнута договоренность о выплате зарплаты.

Вместе с тем четверо трудовых мигрантов работали в Бельгии по поддельным разрешениям, поэтому им рекомендовано покинуть страну до истечения срока действия визы.

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