Тбилиси, , 12:26 — REGNUM Для столицы Грузии закупили 126 автобусов длиной по 12 метров, и скоро они появятся на улицах города. Об этом рассказал 26 февраля мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства, сообщает грузинское Общественное телевидение.

Градоначальник отметил, что ведется работа по решению проблемы с нехваткой общественного транспорта в Тбилиси. Поскольку в столице есть целые районы, где автобусы не ходят или ходят редко, то кроме обновления парка мэрия приобретает новые транспортные единицы.

Каладзе рассказал, что скоро также будут закуплены 18-метровые автобусы.

Стоит отметить, что приобретенные для Тбилиси 126 автобусов могут вместить до 90 человек. Транспорт купили при участии Европейского банка реконструкции и развития.